خادم الحرمين الشريفين يدعو دول مجموعة العشرين للعمل في برنامج «الاقتصاد الدائري للكربون»

دعا خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، دول مجموعة العشرين للعمل مع المملكة في «البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون».

جاء ذلك خلال رئاسة جلالته للفعالية الثانية المصاحبة لـ«قمة قادة العشرين» حول «الحفاظ على الأرض»، والتي عقدت افتراضيًّا برئاسة المملكة.

وقال خادم الحرمين الشريفين: ستقوم المملكة بإطلاق البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون لترسيخ وتسريع الجهود الحالية لتحقيق الاستدامة بأسلوب شامل، وندعو الدول الأخرى للعمل معنا لتحقيق أهداف هذا البرنامج، المتمثلة في التصدي للتغير المناخي، مع الاستمرار في تنمية الاقتصاد وزيادة رفاه الإنسان.

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