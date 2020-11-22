«قمة العشرين».. رئيس وزراء اليابان: القضايا البيئية العالمية تمثل تحديات كبيرة يجب معالجتها

يستهدف تقليل غازات الاحتباس الحراري للصفر..
أكد رئيس وزراء اليابان يوشيهيدي سوجا، اليوم الأحد، أن القضايا البيئية العالمية تمثل تحديات كبيرة يجب على المجتمع الدولي معالجتها.
جاء ذلك في الفعالية الثانية المصاحبة لـ«قمة قادة العشرين» حول «الحفاظ على الأرض»، والتي عقدت افتراضيًا برئاسة المملكة.
وأضاف رئيس وزراء اليابان: «نحن كقادة مجموعة العشرين يجب أن نعمل معًا كفريق واحد، في الشهر الماضي أعلنت أنه بحلول 2050 ستهدف اليابان إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى الصفر وتحقيق مجتمع خالٍ من الكربون».
وخلال افتتاح الفعالية، قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود: «إن الحفاظ على كوكب الأرض يمثل أهمية قصوى لنا». منوهًا بأنه سيتسنّى للدول تبنّي وتعزيز التقنيات التي تتناسب مع المسارات التي تختارها الدول لتحولات الطاقة من خلال الركائز الـ4 للاقتصاد الدائري للكربون المتمثلة في (التقليل من الانبعاثات، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، وإزالتها). وتشكل هذه الركائز مجتمعة نهجًا شاملًا ومتكاملًا وواقعيًّا يتيح الاستفادة من جميع خيارات إدارة الانبعاثات في جميع القطاعات».
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