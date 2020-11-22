خادم الحرمين الشريفين: نعمل على توليد الكهرباء من طاقة الرياح والشمس

خلال فعالية الحفاظ على الأرض..
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، أن السعودية تعمل على تحويل الطاقة المستخدمة لإنتاج الكهرباء بطاقة الرياح والطاقة الشمسية.
جاء ذلك خلال رئاسة جلالته للفعالية الثانية المصاحبة لـ«قمة قادة العشرين» حول «الحفاظ على الأرض»، والتي عقدت افتراضيًّا برئاسة المملكة.
وقال خادم الحرمين الشريفين: لدينا خطط كبيرة لمصادر الطاقة المتجددة، ويشمل ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية، اللتين ستمثلان ما نسبته 50% من الطاق المستخدمة لإنتاج الكهرباء في المملكة بحلول عام 2030م.
وفي الإطار ذاته، قال: لدينا العديد من المبادرات المعنية بالتقاط الكربون وتحويله إلى مواد خام ذات قيمة، ويشمل ذلك المنشأة الأضخم في العالم لتنقية ثاني أكسيد الكربون، والتي أنشأتها الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك».
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