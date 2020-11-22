خادم الحرمين الشريفين يؤكد استهداف المملكة الحفاظ على مليار هكتار من الأراضي المتدهورة واستصلاحها

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إن المملكة نادت بتبني هدف طموح يتمثل في الحفاظ على مليار هكتار من الأراضي المتدهورة واستصلاحها وإدارتها بنحو مستدام، وذلك بحلول عام 2040م.

جاء ذلك في كلمة وجهها خلال الفعالية المصاحبة الثانية لقمة العشرين حول الحفاظ على الأرض.

وأكد الملك سلمان أن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين شجعت إطار الاقتصاد الدائري للكربون التي يمكن من خلالها إدارة الانبعاثات بنحو شامل ومتكامل بهدف تخفيف حدة آثار التحديات المناخية، وجعل أنظمة الطاقة أنظف وأكثر استدامة، وتعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة، والوصول إليها.

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