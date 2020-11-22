بالفيديو.. الوجه الآخر لقمة العشرين: ثقافة واحدة ودول متعددة.. والسعودية تمتلك قواسم مشتركة مع الجميع

لا تقتصر قمة العشرين التي تستضيفها السعودية حاليًّا، على كونها تجمّعًا لقادة العالم لبحث عدد من الموضوعات المهمة المُدْرَجَة على جدول أعمال القمة، بل تعتبر ملتقى يمثل ما تشترك فيه البشرية من قواسم مشتركة توحد البشر على اختلاف الدول التي ينتمون إليها.

ومهما تباعدت المسافات بين الدول، وطالت الحدود والفواصل الجغرافية والسياسية بينها، إلا أن القاسم المشترك بينها يبقى هو العامل البشري الذي يمتلك مخزونًا ثقافيًّا وحضاريًّا كان من الضروري التركيز عليه لأنه العنصر الأهم.

ونشرت وزارة الخارجية السعودية مقطع فيديو يعيد للأذهان حقيقة أن البشر في كل بلاد العالم واحد، وهناك قواسم مشتركة عديدة تربطهم بقوة وتجعل من الصعب تفرقتهم.

ومن خلال الفيديو يتبين أن السعودية تحديدًا تشترك في عوامل عديدة تربطها بدول العالم، وبصفة خاصة الدول المشاركة في قمة العشرين المقامة في العاصمة الرياض.

فمن الولايات المتحدة الأمريكية إلى البرازيل وأستراليا وإندونيسيا وتركيا وكوريا الجنوبية والهند والمكسيك وفرنسا وألمانيا والأرجنتين وبريطانيا وروسيا وكندا واليابان والصين وإيطاليا وأيرلندا، هناك قواسم مشتركة يسترك فيها الجميع، إلا أن الملاحظ إن السعودية تمتلك قواسك ثقافية وفنية بها جميعًا، ما يدل على إن الثقافة البشرية واحدة وتتسع للجميع مهما كانت انتماءاتهم.

#فيديو| الثقافات تتقارب، وتخلق لغة تواصل واحدة.. في #قمة_الرياض نحن أقرب لبعضنا من أي وقت مضى من أجل الإنسان في كل مكان#السعودية_ترحب_بقادة_العشرين#G20SaudiArabia pic.twitter.com/rHy4YM8d2K — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) November 22, 2020

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