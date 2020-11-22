«قمة العشرين».. رئيس الوزراء الهندي: اتخذنا إجراءات ملموسة للحد من الانبعاثات الكربونية والدليل أضواء الليد

أكد رئيس وزراء الهند، اليوم الأحد، أن بلاده اتخذت إجراءات ملموسة للحفاظ على المناخ، والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس وزراء الهند ناريندرا دامودارداس مودي، في الفعالية الثانية المصاحبة لـ«قمة قادة العشرين» حول «الحفاظ على الأرض»، والتي عقدت افتراضيًا برئاسة المملكة.

وقال رئيس وزراء الهند: اتخذت الهند إجراءات ملموسة في العديد من المجالات، وأصبحت أضواء الـ«LED» مشهورة، مؤكدًا أن هذا الأمر يوفر 38 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا.

وخلال افتتاح الفعالية، قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود: «إن الحفاظ على كوكب الأرض يمثل أهمية قصوى لنا». مضيفًا أنه «سيتسنى للدول تبني وتعزيز التقنيات التي تتناسب مع المسارات التي تختارها الدول لتحولات الطاقة من خلال الركائز الـ4 للاقتصاد الدائري للكربون المتمثلة في (التقليل من الانبعاثات، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، وإزالتها)».

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