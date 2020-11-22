«قمة العشرين».. الرئيس الصيني يشيد بمبادرة المملكة بشأن الاقتصاد الدائري الكربوني

أشاد الرئيس الصيني، اليوم الأحد، بمبادرة المملكة بشأن "الاقتصاد الدائري للكربون"، مؤكدًا دعم بلاده التحول إلى الطاقة منخفضة الكربون في حقبة ما بعد "كورونا المستجد".

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس الصيني شي جين بينغ في الفعالية الثانية المصاحبة لـ"قمة قادة العشرين" حول "الحفاظ على الأرض"، والتي عقدت افتراضيًا برئاسة المملكة.

وقال الرئيس الصيني: تشيد الصين بمبادرة المملكة العربية السعودية بشأن الاقتصاد الدائري للكربون، وتدعم التحول إلى الطاقة منخفضة الكربون في حقبة ما بعد "كوفيد-19".

وأضاف: دعونا نعمل معًا من أجل عالم نظيف وجميل.

من ناحيته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مشاركته في الفعالية: على مدى الأربع سنوات الماضية، قطعنا خطوات مذهلة لضمان أن تكون الولايات المتحدة من بين الأنظف هواء والأنظف مياهاً على هذا الكوكب.

وأضاف: استثمرنا أكثر من 38 مليار دولار في البنية التحتية للمياه، بما في ذلك ملايين الدولارات لمنع تعرض الأطفال للرصاص في مياه الشرب.

وخلال افتتاح الفعالية، قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود: «إن الحفاظ على كوكب الأرض يمثل أهمية قصوى لنا». مضيفاً بانه «سيتسنى للدول تبني وتعزيز التقنيات التي تتناسب مع المسارات التي تختارها الدول لتحولات الطاقة من خلال الركائز الـ4 للاقتصاد الدائري للكربون المتمثلة في (التقليل من الانبعاثات، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، وإزالتها).

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