بالفيديو.. «مملكتنا أرض الخير».. عمل فني رائع يخطف الأنظار خلال فعاليات مجموعة العشرين

تحت عنوان مملكتنا أرض الخيرات، ولمناسبة استضافة المملكة لقمة «قادة مجموعة الدول العشرين» على مدى يومين بثت رئاسة المجموعة على القادة المشاركين فيديو كاشفًا للثروات البيئية والطبيعية التي تتمتع بها المملكة.

وعلى خلفية موسيقية جذابة، يبدأ الفيديو باستعراض نماذج من عناصر الطبيعة الخلابة التي تحظى بها المملكة، حيث تظهر مجموعة من الجبال المحفوفة بسماء صافية في مشهد يجذب الألباب ويأخذ القلوب.

وفي مقطع آخر تظهر مجموعة نباتية من الأشجار المثمرة التي حرصت قيادة المملكة على توسعتها وتنميتها في إطار الجهود المبذولة للحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، والحفاظ على البيئة من التغيرات المناخية التي تؤرق العالم من حولنا.

ويضم الفيديو أيضًا مشاهد مؤثرة لمجموعة من الأودية الجبلية، الشاهدة على تاريخ المملكة العريق.. الكثير والكثير يحويه هذا العمل الفني الرائع.

يشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين، خلال كلمته الافتتاحية لقمة مجموعة العشرين، قال: ينبغي علينا تهيئة الظروف لخلق اقتصاد أكثر استدامة. ولذلك قمنا بتعزيز مبدأ الاقتصاد الدائري للكربون كنهج فعال لتحقيق أهدافنا المتعلقة بالتغير المناخي وضمان إيجاد أنظمة طاقةٍ أنظف وأكثر استدامة وأيسر تكلفة.. وعلينا قيادة المجتمع الدولي في الحفاظ على البيئة وحمايتها.

وأضاف جلالته: في هذا السياق، فإننا ندعو إلى مكافحة تدهور الأراضي والحفاظ على الشعب المرجانية والتنوع الحيوي مما يعطي مؤشراً قوياً على التزامنا بالحفاظ على كوكب الأرض. ولإدراكنا بأن التجارة محرك أساسي لتعافي اقتصاداتنا، فقد قمنا بإقرار مبادرة الرياض بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية، بهدف جعل النظام التجاري المتعدد الأطراف أكثر قدرةً على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.