ضبط 232 منشأة مخالفة بخميس مشيط

أوضح رئيس بلدية خميس مشيط محمد الحويطي، أن البلدية نفذت خلال الأسبوع الماضي 801 جولة رقابية شملت المنشآت الصحية والمهنية بمختلف أنواعها، وتم ضبط 232 منشأة مخالفة، حيث تم إغلاق 37 منشأة أخرى بسبب مخالفات تمثلت في تدني مستوى النظافة العامة، وسوء نقل وتخزين الأغذية، والمأكولات، ووجود أطعمة معاد تحضيرها، إضافة إلى عدم وجود رخص بلدية وشهادات صحية لدى بعض العاملين والذين تم إيقافهم عن العمل.

وبين الحويطي أنه تم مصادرة وإتلاف نحو 670 كجم من الفواكه والخضروات والمواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، وتم تطبيق كافة الإجراءات النظامية المنصوصة بلوائح الغرامات والجزاءات بحق المخالفين، وذلك لضمان عدم تكرار تلك المخالفات ولتحسين نوعية الخدمات المقدمة والارتقاء بجودة عمل تلك المنشآت. كما أكد الحويطي أنه جرى سحب 125 عينة مخبرية تم إجراء الفحوصات اللازمة عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العينات التي تثبت مخالفتها وعدم صلاحيتها، وذلك لتحقيق الهدف المنشود وإنجاح حملة الرقابة البلدية من خلال تطبيق القوانين الصارمة.