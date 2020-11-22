ضبط 232 منشأة مخالفة بخميس مشيط

وبين الحويطي أنه تم مصادرة وإتلاف نحو 670 كجم من الفواكه والخضروات والمواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، وتم تطبيق كافة الإجراءات النظامية المنصوصة بلوائح الغرامات والجزاءات بحق المخالفين، وذلك لضمان عدم تكرار تلك المخالفات ولتحسين نوعية الخدمات المقدمة والارتقاء بجودة عمل تلك المنشآت. كما أكد الحويطي أنه جرى سحب 125 عينة مخبرية تم إجراء الفحوصات اللازمة عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال العينات التي تثبت مخالفتها وعدم صلاحيتها، وذلك لتحقيق الهدف المنشود وإنجاح حملة الرقابة البلدية من خلال تطبيق القوانين الصارمة.
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