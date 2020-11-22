شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرات لإنقاذ الأرض عبر رئاسة المملكة لـ" العشرين" والان نبدء بالتفاصيل

- أطلقتها المملكة لتكون أساسًا شاملًا لإدارة الانبعاثات ومواجهة التحديات المناخية

- الحفاظ على كوكب الأرض يشكل أولوية قصوى بالنسبة للمملكة

- المملكة من أهم الدول التي وضعت أهدافًا واضحة للاستفادة من الطاقة المتجددة

تعكس دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لتبني منهجيات مستدامة وواقعية ومجدية التكلفة لتحقيق الأهداف المناخية الطموحة، إيمان المملكة بهدف الحفاظ على كوكب الأرض والذي يشكل أولوية قصوى بالنسبة للمملكة.

وتشكل مبادرة المملكة للاقتصاد الدائري للكربون، أساسًا شاملًا لإدارة الانبعاثات بهدف تخفيف حدة آثار التحديات المناخية؛ لجعل أنظمة الطاقة أنظف وأكثر استدامة وتعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة والوصول إليها.

عملت المملكة على الكثير من المبادرات الرامية في الحفاظ على المناخ، وامتصاص الكربون من خلال الطبيعة، وهو ما دفعها للمناداة بهدف طموح يتمثل في الحفاظ على مليار هكتار من الأراضي المتدهورة واستصلاحها وإدارتها بنحو مستدام بحلول العام 2040.

تعتبر المملكة من أهم الدول التي وضعت أهدافًا واضحة للاستفادة من الطاقة المتجددة، حيث تخطط لأن تكون طاقة الرياح والطاقة الشمسية الموّلد الأساسي لـ50% من الطاقة المستخدمة لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030.

وترى المملكة ان عمليات التعافي من جائحة كورونا يجب أن يُرافقها تهيئة الظروف التي تكفل إيجاد اقتصاد قوي وشامل ومتوازن ومستدام من خلال تمكين الإنسان والمحافظة على كوكب الأرض وتشكيل آفاق جديدة لاغتنام فرص القرن الـ21 للجميع.