ولي العهد يترأس الجلسة الأخيرة في قمة العشرين بالرياض

2020-11-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الجلسة الثانية لليوم الثاني لقمة الرياض لقادة مجموعة العشرين.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ترأس أمس الجلسة الافتتاحية وفعالية مصاحبة للقمة حول التأهب للأوبئة. كما رأس الملك سلمان اليوم الفعالية الثانية المصاحبة حول حماية كوكب الأرض.

وقال خادم الحرمين الشريفين في افتتاح قمة العشرين بالرياض أمس :لقد كان هذا العام عاماً استثنائياً، حيث شكلت جائحة كورونا المستجد صدمة، غير مسبوقة طالت العالم أجمع خلال فترة وجيزة. كما أن هذه الجائحة قد سببت للعالم خسائر اقتصادية واجتماعية. وما زالت شعوبنا واقتصاداتنا تعاني من هذه الصدمة إلا أننا سنبذل قصارى جهدنا لنتجاوز هذه الأزمة من خلال التعاون الدولي.

وتابع : لقد تعهدنا في قمتنا غير العادية في مارس الماضي بحشد الموارد العاجلة وساهمنا جميعاً في بداية الأزمة بما يزيد على واحدٍ وعشرين مليار دولار لدعم الجهود العالمية للتصدي لهذه الجائحة.

واتخذنا أيضاً تدابير استثنائية لدعم اقتصاداتنا من خلال ضخ ما يزيد على أحد عشر تريليون دولار لدعم الأفراد والشركات.

كما تمت توسعة شبكات الحماية الاجتماعية لحماية الفئات المعرضة لفقدان وظائفهم ومصادر دخلهم. وقمنا بتقديم الدعم الطارئ للدول النامية. ويشمل ذلك مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين للدول المنخفضة الدخل.

وبذلك، فإنه من واجبنا الارتقاء معاً لمستوى التحدي خلال هذه القمة وأن نطمئن شعوبنا ونبعث فيهم الأمل من خلال إقرار السياسات لمواجهة هذه الأزمة.



