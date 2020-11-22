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الغذاء والدواء: استخدام زيت الزيتون لترطيب البشرة يسبب الحساسية وحب الشباب
أكدت أنه لا يعد "مبيضًا" للبشرة ولا يصنف كأحد المرطبات المناسبة لها
متابعات الخليج 365 - الرياض
نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء ما تردد بشأن استخدام زيت الزيتون كمرطب للبشرة.
وقالت الهيئة لا صحة لما يتم تداوله عن اعتبار زيت الزيتون كأفضل مرطب للبشرة، حيث إن استخدامه على الجلد قد يتسبب في بعض أنواع الحساسية وتكاثر الفطريات المسماة بـ (مالاسيزيا) والتي تتسبب بظهور بقع على البشرة.
وأضافت أن استخدام زيت الزيتون باستمرار على البشرة يتسبب في ظهور حب الشباب، وخصوصًا لذوي البشرة الدهنية.
كما أن زيت الزيتون لا يعد مبيضًا للبشرة، ولا يصنف كأحد المرطبات المناسبة لها.
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