فيديو.. ثعبان يتسلل إلى إسكان حفر الباطن

2020-11-22

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

عثر مواطن على ثعبان ضخم في إسكان وزارة الإسكان بحفر الباطن وقام بقتله قبل دخوله لإحدى الوحدات السكنية .

وقال الباحث في الحياة الفطرية محمد اليوسفي في تصريح لـ “متابعات الخليج 365“: هذا الثعبان يُسمّى الثعبان الأرقم، وهو نوع غير سامٍ، ولا يسبب خطرًا على البشر، بل يعتبر مفيدًا لكونه يعتمد في غذائه على الفئران والجرذان، ولهذا يعد من المخلوقات المفيدة خاصة في المزارع؛ حيث يساعد في مكافحة القوارض، فيحد من تكاثرها فيساهم في السيطرة على تخريبها للمحاصيل أو إفسادها.

وأضاف اليوسفي: يمتاز بطوله فيبدو ضخمًا حيث قد يصل طوله إلى متر ونصف المتر، ويألف البيئات البرية والزراعية، ويعتبر ليلي المعيشة شأنه في ذلك شأن معظم أنواع الثعابين السامة وغير السامة التي تعيش في المملكة حيث يقل ظهورها في النهار.

