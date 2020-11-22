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الجوع يطل برأسه القبيح على أمريكا.. طوابير بالمئات أمام بنوك الطعام
أفراد الجيش يوزعون الطعام على المحتاجين
متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف
تستمر الطوابير على بنوك الطعام في جميع أنحاء أمريكا في النمو والازدياد ما يكشف عن حجم الدمار المالي الناجم عن وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ويعاني ملايين في أمريكا حاليًا من الجوع، ويعتمدون على المتطوعين والمنظمات غير الهادفة للربح لنيل حصصهم الغذائية ويأتي ذلك وسط مخاوف من المزيد من عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا، وتزامنًا مع احتفالهم بيوم الشكر.
وفي أرلينغتون، تكساس، شارك جنود الجيش الأمريكي في حملة غذائية ضخمة، مما ساعد على توزيع الإمدادات الغذائية على 6000 أسرة محتاجة، وقد شوهد أفراد الجيش وهم يوزعون الديوك الرومي المجمدة خارج ملعب AT&T.
وتكرر المشهد في جميع أنحاء أمريكا، حيث لا يزال هناك أكثر من 10 مليون أمريكي عاطل عن العمل بسبب تداعيات فيروس كورونا.
وقالت الرئيسة التنفيذية لبنك الطعام بمنطقة تارانت، جولي باتنر، لشبكة CBS: إنه لأمر مفجع أن نرى العديد من العائلات تحتاج إلى مساعدتنا من أجل الحصول على وجبات غذائية.
وفي المقابل، عبر المواطنون الأمريكيون عن امتنانهم لهذه الحملات، حيث قال جون بيتساي، أحد السكان المحليين: لقد كان الأمر قاسيًا جدًا بالنسبة لي لأني عاطل عن العمل منذ نحو 8 أشهر.
وفي بداية تفشي فيروس كورونا ألغى أرباب العمل الأمريكيون 22 مليون وظيفة، واستعاد نصفهم وظائفهم مع مرور الوقت، لكن لا يزال هناك أكثر من 10 مليون شخص عاطل عن العمل.
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