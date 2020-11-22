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عقد وزراء التجارة في دول مجلس التعاون اليوم، الاجتماع الخاص بمناقشة موضوع مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الدولية الأخرى، برئاسة وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة، رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون التجاري الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.
ونوقشت خلال الاجتماع موضوعات سير مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والمجموعات الدولية الأخرى، وكذلك مناقشة أعمال الفريق التفاوضي وتعزيز دوره، والعمل على تذليل العقبات التي تواجهه للدفع بمزيد من إجراء المشاورات والمفاوضات مع الدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى للاستفادة بشكل جماعي لدعم الصادرات وخلق فرص استثمارية جديدة في كافة دول مجلس التعاون.
22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442 05:28 PM
بهدف خلق فرص استثمارية جديدة في كافة دول مجلس التعاوناجتماع خليجي - عالمي لمناقشة موضوع مفاوضات التجارة الحرة
عقد وزراء التجارة في دول مجلس التعاون اليوم، الاجتماع الخاص بمناقشة موضوع مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الدولية الأخرى، برئاسة وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة، رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون التجاري الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.
ونوقشت خلال الاجتماع موضوعات سير مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والمجموعات الدولية الأخرى، وكذلك مناقشة أعمال الفريق التفاوضي وتعزيز دوره، والعمل على تذليل العقبات التي تواجهه للدفع بمزيد من إجراء المشاورات والمفاوضات مع الدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى للاستفادة بشكل جماعي لدعم الصادرات وخلق فرص استثمارية جديدة في كافة دول مجلس التعاون.
، اجتماع خليجي - عالمي لمناقشة موضوع مفاوضات التجارة الحرة ،
المصدر : الخليج 365
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