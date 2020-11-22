- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
أشاد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بتميز الشاب عبدالعزيز عيد الزميلي أحد أبناء منطقة تبوك، والذي جسد شخصية الفارس السعودي والاعتزاز بتراثه الأصيل، والتي لاقت انتشارًا واسعًا في وسائل التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام، بالتزامن مع انعقاد قمة العشرين التي تستضيفها المملكة.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالشاب الزميلي في ديوان الإمارة، والذي قدم تقريراً عن مشاركته من خلال ألبوم يحوي العديد من الصور، مؤكدًا أن تميز أبناء المملكة سجل نجاحه في استضافة قمة العشرين من خلال تواجدهم في مختلف القطاعات المنظمة للقمة، مثنيًا على جهوده وجهود زملائه الذين أسهموا بنجاح العمل.
وأعرب الخيّال عبدالعزيز الزميلي عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على هذه الإشادة والتشجيع غير المستغرب منه، والتي هي تحفيز لجميع أبناء المنطقة والمملكة؛ لتأكيد تميزهم وحضورهم اللافت، سواء على الأصعدة المحلية أو القارية.
22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442 04:56 PM
بالتزامن مع انعقاد قمة العشرينأمير تبوك يشيد بـ"الزميلي" الذي جسّد شخصية الفارس السعودي
أشاد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بتميز الشاب عبدالعزيز عيد الزميلي أحد أبناء منطقة تبوك، والذي جسد شخصية الفارس السعودي والاعتزاز بتراثه الأصيل، والتي لاقت انتشارًا واسعًا في وسائل التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام، بالتزامن مع انعقاد قمة العشرين التي تستضيفها المملكة.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالشاب الزميلي في ديوان الإمارة، والذي قدم تقريراً عن مشاركته من خلال ألبوم يحوي العديد من الصور، مؤكدًا أن تميز أبناء المملكة سجل نجاحه في استضافة قمة العشرين من خلال تواجدهم في مختلف القطاعات المنظمة للقمة، مثنيًا على جهوده وجهود زملائه الذين أسهموا بنجاح العمل.
وأعرب الخيّال عبدالعزيز الزميلي عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على هذه الإشادة والتشجيع غير المستغرب منه، والتي هي تحفيز لجميع أبناء المنطقة والمملكة؛ لتأكيد تميزهم وحضورهم اللافت، سواء على الأصعدة المحلية أو القارية.
، أمير تبوك يشيد بـ"الزميلي" الذي جسّد شخصية الفارس السعودي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر أمير تبوك يشيد بـ"الزميلي" الذي جسّد شخصية الفارس السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.