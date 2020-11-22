- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
محمد بن مسعود - الدمام - بات لاعب النصر خالد الغنام خارج حسابات المدير الفني للفريق الكروي الأول "فيتوريا"، وتأكد غياب الغنام عن ديربي الرياض الذي يجمع الهلال ونظيره النصر، في افتتاح الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
ولا زال النصر ينتظر نتيجة المسحة الطبية للبرازيلي "مايكون"؛ حيث من المتوقع أن تظهر النتيجة غدًا الاثنين.
هذا، وكان لاعب الوسط البرازيلي بيتروس ماتيوس قد شارك في تدريبات النصر بعد أن أنهى اللاعب فترة الحجر إثر تعافيه من الفيروس.
22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442 04:47 PMالنصر يخسر الغنام وينتظر نتيجة "مايكون".. قبل موقعة الهلال
بات لاعب النصر خالد الغنام خارج حسابات المدير الفني للفريق الكروي الأول "فيتوريا"، وتأكد غياب الغنام عن ديربي الرياض الذي يجمع الهلال ونظيره النصر، في افتتاح الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
ولا زال النصر ينتظر نتيجة المسحة الطبية للبرازيلي "مايكون"؛ حيث من المتوقع أن تظهر النتيجة غدًا الاثنين.
هذا، وكان لاعب الوسط البرازيلي بيتروس ماتيوس قد شارك في تدريبات النصر بعد أن أنهى اللاعب فترة الحجر إثر تعافيه من الفيروس.
، النصر يخسر الغنام وينتظر نتيجة "مايكون".. قبل موقعة الهلال ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر النصر يخسر الغنام وينتظر نتيجة "مايكون".. قبل موقعة الهلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.