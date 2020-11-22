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النصر يخسر الغنام وينتظر نتيجة "مايكون".. قبل موقعة الهلال

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محمد بن مسعود - الدمام - بات لاعب النصر خالد الغنام خارج حسابات المدير الفني للفريق الكروي الأول "فيتوريا"، وتأكد غياب الغنام عن ديربي الرياض الذي يجمع الهلال ونظيره النصر، في افتتاح الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير للمحترفين لكرة القدم.

ولا زال النصر ينتظر نتيجة المسحة الطبية للبرازيلي "مايكون"؛ حيث من المتوقع أن تظهر النتيجة غدًا الاثنين.

هذا، وكان لاعب الوسط البرازيلي بيتروس ماتيوس قد شارك في تدريبات النصر بعد أن أنهى اللاعب فترة الحجر إثر تعافيه من الفيروس.

النصر يخسر الغنام وينتظر نتيجة

22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442 04:47 PM

النصر يخسر الغنام وينتظر نتيجة "مايكون".. قبل موقعة الهلال
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

بات لاعب النصر خالد الغنام خارج حسابات المدير الفني للفريق الكروي الأول "فيتوريا"، وتأكد غياب الغنام عن ديربي الرياض الذي يجمع الهلال ونظيره النصر، في افتتاح الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

ولا زال النصر ينتظر نتيجة المسحة الطبية للبرازيلي "مايكون"؛ حيث من المتوقع أن تظهر النتيجة غدًا الاثنين.

هذا، وكان لاعب الوسط البرازيلي بيتروس ماتيوس قد شارك في تدريبات النصر بعد أن أنهى اللاعب فترة الحجر إثر تعافيه من الفيروس.

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المصدر : الخليج 365

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