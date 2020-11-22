شكرا لمتابعة خبر عن أردوغان: أهنئ المملكة على نجاح قمة العشرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المملكة على نجاح قمة مجموعة العشرين، موضحا:" نعتمد على الطاقة المتجددة وندعو للالتزام باتفاق المناخ ".
وجاء ذلك خلال كلمة أردوغان أمام قمة العشرين، حيث ذكر في تصريحاته بالأمس أن وباء فيروس كورونا زاد من مسؤولية وأهمية "مجموعة العشرين"، التي تجمع أكبر اقتصادات العالم تحت سقف واحد.
وأضاف في رسالة مرئية في قمة زعماء " مجموعة العشرين ": " أتقدم بالشكر إلى السلطات السعودية في شخص أخي العزيز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على الرئاسة الدورية الناجحة لقمة العشرين، رغم الظروف الوبائية الصعبة ".
ولفت:" القرارات التي سنتخذها في قمة الرياض ستكون حاسمة، ليس فقط في الحد من الآثار السلبية للوباء، بل أيضا في تلبية التطلعات المتعلقة بمجموعة العشرين ".
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