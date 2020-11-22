شكرا لمتابعة خبر عن المرتزق عبدالباري عطوان يعترف بفضل المملكة عليه بعد أن كان "عامل نظافة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

اعترف المرتزق عبدالباري عطوان، بفضل المملكة عليه في حياته ليصبح "صحفي"، مؤكدًا أنه عمل في العديد من الصحف السعودية ، حيث أنه نسى ذلك بعد أن حصل على الريال القطري ليعمل لصالح " الجزيزة ".

وقال عطوان في مقطع فيديو " لم انكر انني عملت في صحف سعودية وانا مقدر ذلك وشاكر لها جدًا.

وكشف أنه جاء إلى المملكة بعد أن كان يعمل سائق لشاحنة " زبالة " في عمان.

وفي وقت سابق اعترف المرتزق عبدالباري عطوان، صراحة بأن قطر هي منبع الإرهاب، مؤكدًا أنها كانت من الداعمين الأساسيين لجبهة النصرة.

وقال عطوان، الذي حصل على الريال القطري ليعمل بوقًا في قناة الجزيرة، إن " قطر كانت من الداعمين الأساسيين لجبهة النصرة، وقناة الجزيرة أجرت مقابلتين مع أبو محمد الجولاني زعيم هذه الجبهة، والذي أصبح الآن زعيم الجناح العسكري لحركة فتح الشام".