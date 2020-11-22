‏وزير الاستثمار: المملكة متوائمة مع التوجه العالمي نحو الطاقة الصديقة للبيئة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الاستثمار، خالد الفالح، اليوم الأحد، أن المملكة متوائمة مع التوجه العالمي نحو الطاقة الصديقة للبيئة.

وفي السياق نفسه، قال خالد الفالح، خلال جلسات قمة مجموعة العشرين، أن إنتاج النفط سيستمر لعقود مقبلة.

وكان وزير الاستثمار قد صرح أمس، أن المملكة تعتزم إطلاق مناطق اقتصادية خاصة في 2021، لافتًا إلى أن هدف رؤية 2030 بتنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن النفط صار أكثر رواجا اليوم من أي وقت مضى.

وأشار "الفالح" إلى أن المملكة تخرج من جائحة فيروس كورونا باقتصاد قوي وقطاع خاص متين، كما أن الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة زاد 12% في النصف الأول من 2020 مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.