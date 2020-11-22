السعودية: تعديلات على أسعار تأشيرات الحج والعمرة والزيارة والمرور

أفادت صحيفة "أم القرى" الرسمية ، اليوم الأحد 22 نوفمبر 2020 ، بأن مجلس الوزراء السعودي أصدر تعديلات على أسعار تأشيرات الحج والعمرة والزيارة والمرور.

وأكدت الصحيفة، أنه مجلس الوزراء السعودي، عدل فقرة في جدول تأشيرات الزيارة والحج والمرور إلى المملكة، سواء برا أو بحرا أو جوا.

وتضمنت تلك التعديلات الوزارية تعديل تكلفة التأشيرات والوقت الذي تسمحه كل تأشيرة.

وأوضحت أن هذا يأتي في إطار تحسين وتطوير تأشيرات الدخول إلى المملكة.

ويقضي التعديل الوزاري الجديد، بمنح تأشيرة دخول لمدة تصل إلى 48 ساعة برسوم تصل إلى 100 ريال تقريبا.

كما رفعت الحكومة السعودية تأشيرة الزيارة لمدة 4 أيام إلى 300 ريال سعودي.

ويظهر في نص التعديلات أيضا أن تأشيرة المرور للزيارة، سواء جوا، أو بحرا، أو برا، ستكون صلاحيتها 96 ساعة فقط، وستكون مدة الإقامة 96 ساعة أيضا، أما الرسوم الخاصة بها فستكون 300 ريال.

وأوضحت التعديلات أن تأشيرة المرور للزيارة، جوا، أو بحرا، أو برا، وصلاحيتها 48 ساعة، ومدة الإقامة 48 ساعة، الرسم الخاص بها 100 ريال.