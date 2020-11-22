«قمة العشرين».. رئيس الوزراء الإيطالي: العالم في مفترق طرق بسبب التهديد الوجودي للتغيرات المناخية

أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، اليوم الأحد، أن العالم في مفترق طرق بسبب التهديد الوجودي للتغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال الفعالية الثانية المصاحبة لـ«قمة قادة العشرين» حول «الحفاظ على الأرض».

وقال رئيس الوزراء الإيطالي: «التحديات اليوم هي من أكثر الأمور إلحاحًا في عصرنا.. التهديد الوجودي من خلال المناخ، وانخفاض التنوع البيولوجي العالمي، أوصلنا بالفعل إلى مفترق طرق».

وأضاف: «مقتنع بأن ‎مجموعة العشرين يمكن أن تقود العالم في الاتجاه الصحيح».

وخلال افتتاح الفعالية، قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود: «إن الحفاظ على كوكب الأرض يمثل أهمية قصوى لنا».

وأضاف الملك، في الفعالية الثانية المصاحبة لقمة العشرين حول الحفاظ على الأرض: «سيتسنى للدول تبني وتعزيز التقنيات التي تتناسب مع المسارات التي تختارها الدول لتحولات الطاقة من خلال الركائز الـ4 للاقتصاد الدائري للكربون المتمثلة في (التقليل من الانبعاثات، وإعادة استخدامها، وإعادة تدويرها، وإزالتها). وتشكل هذه الركائز مجتمعة نهجًا شاملًا ومتكاملًا وواقعيًّا يتيح الاستفادة من جميع خيارات إدارة الانبعاثات في جميع القطاعات».

وتابع خادم الحرمين الشريفين: «يشرفني أن أرحِّب بكم في الفعالية المصاحبة الثانية حول الحفاظ على كوكب الأرض في إطار الاقتصاد الدائري للكربون، وستقوم المملكة بإطلاق البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون لترسيخ وتسريع الجهود الحالية لتحقيق الاستدامة بأسلوب شامل، وندعو الدول الأخرى إلى العمل معنا لتحقيق أهداف هذا البرنامج المتمثلة في التصدي للتغير المناخي، مع الاستمرار في تنمية الاقتصاد، وزيادة رفاه الإنسان. وفي عام 2012م أطلقنا البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة؛ حيث يعد ذلك ركنًا أساسيًّا في جهود تقليل الانبعاثات ضمن مبدأ الاقتصاد الدائري للكربون».

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