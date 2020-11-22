تعليم القصيم يحتفي باليوم العالمي للطفل

تحتفي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم باليوم العالمي للطفل، ممثلة بإدارة رياض الأطفال والطفولة المبكرة بعددٍ من الفعاليات والبرامج الموجهة للأطفال تحت شعار ( نتعلم ونقرأ لنبتكر ونبدع )، اليوم الأحد7/ 4 / ١٤٤2هـ وتستمر لمدة أربعة أيام .

وتأتي هذه الاحتفالية العالمية بمناسبة يوم الطفل التي تصادف يوم 20 نوفمبر من كل عام، حيث يهدف إلى التركيز على الجوانب التثقيفية والمعرفية والترفيهية المفيدة للطفل، وأيضًا ثقافة تعامل الأسرة مع الطفل ومراعاة حقوقه التربوية والنفسية والاجتماعية، بالإضافة إلى حمايته من الأخطار المحيطة به وكيفية التعامل معها ومواجهتها، والتركيز على مراحل التعليم المبكر في ظل جائحة (كورونا) فلم تتوقف العملية التعليمية خلال الجائحة على اعتبار أن التعليم حق من حقوق الطفل .

حيث حرصت الإدارة العامة على تفعيل اليوم العالمي للطفل بعدد من الفعاليات والأنشطة التفاعلية والبرامج التي يستفيد منها أكثر من 8927 طفلًا عبر منصات التعلم شاركت بها معلمات رياض لأطفال والطفولة المبكرة، كما نظمت إدارة رياض الأطفال والطفولة المبكرة معرضًا تزامنًا مع اليوم العالمي للطفل بالشراكة مع مكتبة الملك سعود عن بعد و لقاءات تربوية وتوعوية تم توجيهها لأولياء أمور الأطفال منها المهارات النمائية للطفل للمشرفة أسماء العودة وتوجيه سلوك الطفل للمشرفة نورة الرقيبة، كيف تختار قصة مناسبة لطفلك للمشرفة مشاعل الحميد وذلك عبر المنصات التعليمية وعن طريق تطبيق زووم.