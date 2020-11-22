بالصور.. «مسام» يحبط مفخخات ميليشيا الحوثي باليمن وينتزع 2018 لغمًا

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام»، خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر 2020م، من انتزاع 2018 لغمًا، منها 38 لغمًا مضادة للأفراد، و393 لغمًا مضادة للدبابات، و1569 ذخيرة غير متفجرة، و18 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 200,000 لغم زرعتها الميليشيات الحوثية الانقلابية في أرجاء اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء.

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