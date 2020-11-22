«قمة العشرين».. رئيس وزراء أستراليا: كورونا جعل 2020 اختبارًا شديدًا والسنة المقبلة ستكون صعبة

أكد ضرورة الحفاظ على كوكب الأرض..
قال سكوت موريسون، رئيس الوزراء الأسترالي،إن 2020 كانت اختباراً شديداً لنا، اضطررنا أن نركز على اللحظة والاستجابة السريعة لفيروس كورونا.
جاء ذلك خلال مشاركة موريسون في الفعالية المصاحبة لقمة العشرين، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، حول «الحفاظ على كوكب الأرض».
وأضاف رئيس وزراء أستراليا أن السنة المقبلة ستكون صعبة كذلك، التعافي ليس سهلاً، لكن يجب أن نضع أعيننا على المستقبل دائماً للعالم الذي نريد تركه لأبنائنا بعد هذه الأزمة، يجب أن نحافظ على كوكب الأرض.
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