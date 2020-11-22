«الصحة»: 224 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 489 حالة ووفاة 19 شخصًا

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 224 جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى355258 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تمّ تسجيل 489 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 343371 حالة، كما تم تسجيل 19 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة 5780 حالة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفيروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط بالضغط هنا

وكانت وزارة الصحة، قد شددت على أهمية التقيّد بالإجراءات الاحترازية وضرورة تطبيق التدابير الوقائية للحدّ من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، داعية الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء بوصفهما وسيلتين مهمتين للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كلّ شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكمًا على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت الصحة التوصية لكل مَن لديه أعراض بالتوجه إلى عيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب.

ويتم حجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل؛ بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

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