وزير التعليم يكشف عن «أمر جيد» بشأن موعد أزمة كورونا

أوضح أهم أولويات لقمة العشرين
قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، إن الأمر الجيد أن جائحة كورونا لم تكن في الفصل الدراسي الثاني من السنة الماضية؛ فلقد كانت هناك بعض الأسابيع القليلة المتبقية لنهاية الفصل.
وأضاف الوزير، في حديث له ضمن فعاليات قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الرياض عن التعليم وقت الأزمات، أن هناك تحولًا كاملًا للتعاطي مع تغيرات هذه الجائحة والأمر أصبح أكثر سهولةً بسبب البنية التي تم إيجادها، منوهًا بأن مجموعة العشرين طرحت قضيتين: الأولى متعلقة بجعل نظام التعليم دوليًّا، والثاني متعلق بالتعليم المبكر للأطفال، وأهم أولوياتها ضمان استمرار التعليم أوقات الأزمات.
وتابع: «إن وزارة التعليم بثت 12 قناة تلفزيونية تعليمية بصورة متوازية مع تقدم سير المنهج، وفي هذا الفصل الدراسي، أصبح عدد القنوات التعليمية 24 قناة».
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