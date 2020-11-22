قمة العشرين.. وزير التعليم يعلق على إغلاق المدارس أثناء جائحة كورونا

قال وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيح، إنه تم اتخاذ قرار بإقفال المدارس مع ظهور فيروس كورونا المستجد لأن الأولوية كانت سلامة الإنسان، لافتًا إلى أنه تم نقل التعليم ليكون عبر قنوات فضائية وإلكترونية.

وأضاف آل الشيخ، في حديث ضمن فعاليات قمة مجموعة العشرين عن التعليم وقت الأزمات، أن التعليم أصبح متاحًا 24 ساعة على مدار الأسبوع، وأصبح ممكنًا للطلاب تسريع تعليمهم؛ ما يؤدي إلى إمكانية تغير مفهوم التعليم الممتد من الأول الابتدائي إلى الثالث الثانوي بصورة جوهرية.

ونوه وزير التعليم بأن وزارة التعليم بثت 12 قناة تلفزيونية تعليمية بصورة متوازية مع تقدم سير المنهج، وفي هذا الفصل الدراسي، أصبح عدد القنوات التعليمية 24 قناة.

وأوضح آل الشيخ أن الأمر الجيد أن جائحة كورونا، لم تكن في الفصل الدراسي الثاني من السنة الماضية؛ فلقد كانت هناك أسابيع قليلة متبقية لنهاية الفصل.

وأضاف الوزير أن هناك تحولًا كاملًا للتعاطي مع تغيرات هذه الجائحة، والأمر أصبح أكثر سهولةً بسبب البنية التي تم إيجادها، منوهًا بأن مجموعة العشرين طرحت قضيتين: الأولى متعلقة بجعل نظام التعليم دوليًّا، والثاني متعلق بالتعليم المبكر للأطفال، وأهم أولوياتها ضمان استمرار التعليم أوقات الأزمات.