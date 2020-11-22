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شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعرب عن ثقتها بسياسة الإدارة الأمريكية الجديدة والان مع التفاصيل
الأحد 22 نوفمبر 2020
أعرب وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، عن ثقته بأن الإدارة الأمريكية القادمة، بقيادة جو بايدن، ستنتهج سياسات تساعد على الاستقرار الإقليمي.
وقال الأمير فيصل، في مقابلة افتراضية على هامش قمة زعماء مجموعة العشرين التي تستضيفها الرياض: "إنني واثق بأن إدارة بايدن ستواصل السياسات التي تأتي في مصلحة الاستقرار الإقليمي".
وتابع الوزير أن البلدين تربطهما علاقات جيدة منذ أكثر من 75 عاماً، مضيفاً أن "أي مناقشات سنجريها مع الإدارة المقبلة ستفضي إلى تعاون أقوى".
وأشار إلى أن تصنيف واشنطن جماعة الحوثي، المتحالفة مع إيران، في اليمن منظمة إرهابية سيكون "ملائماً تماماً".
وتحتضن العاصمة السعودية الرياض أعمال الدورة الخامسة عشرة لقمة قادة مجموعة العشرين، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
وتبحث القمة القضايا المؤثرة في الاقتصاد العالمي، في ضوء التحديات المرتبطة بوباء كورونا، بهدف تحقيق الاستقرار للاقتصاد وازدهاره.
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