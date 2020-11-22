شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يسلم 10 وحدات للمستفيدين من الإسكان التنموي والان نبدء بالتفاصيل

- سد احتياج الفئات الأكثر حاجة من المنتجات السكنية، يتطلب عملاً تكاملياً

- أهمية دور المسؤولية الاجتماعية في تسريع حصول الأسر المستحقة على المساكن

سلم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي في الإمارة اليوم، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، ووزير الإسكان وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، 10 وحدات سكنية للمستفيدين من الإسكان التنموي، كما كرم سموه عدداً من المتطوعين والجهات الداعمة لمشروعات ومبادرات الإسكان التنموي في المنطقة.

وأكد سموه أن سد احتياج الفئات الأكثر حاجة من المنتجات السكنية، يتطلب عملاً تكاملياً يركز على ابتكار الحلول، وتعظيم الاستفادة من الدعم المقدم، والتنسيق المستمر للجهود، والبحث عن الحلول الاقتصادية المجدية، مشيراً سموه لأهمية دور المسؤولية الاجتماعية الفاعل في تسريع حصول الأسر المستحقة على المساكن، وإيجاد برامج مستدامة لدعم ذلك.

وبين سموه، أن التطوع في قطاع الإسكان أضحى ضرورة ملحة، فرضتها حاجة المجتمع، ودور وزارة الإسكان وبرنامج الإسكان التنموي العمل على إيجاد الفرص الملائمة، والعمل مع كافة الجهات لتطوير تلك الفرص، واستقطاب الخبرات لها، والاستفادة من كوادر الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتحفيزهم للمبادرة.