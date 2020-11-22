شكرا لقرائتكم خبر عن " الصحة " تعلن تسجيل 224 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 489 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة ، عن تسجيل 224 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل 19حالات وفيات ، وتسجيل 489 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 343,371حالة.

كانت هذه تفاصيل خبر " الصحة " تعلن تسجيل 224 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 489 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.