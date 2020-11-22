شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم : أولويات مجموعة العشرين استمرارية التعليم وقت الأزمات والان نبدء بالتفاصيل

• التحديات تمثل فرصا جديدة .. ولدينا 24 قناة تعليمية

قال وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، إن المساواة في الوصول وفرص التعلم أصبحت مسألة مضمونة للجميع بغض النظر عن الموقع. وأضاف خلال الإحاطة الإعلامية، إن التحديات تمثل فرصا جديدة، حيث الأسرة والمجتمع هي أكثر انخراطاً في دعم تعليم أبنائهم وبناتهم.

وأشار إلى أن الوزارة بثت 12 قناة تلفزيونية تعليمية بصورة متوازية مع تقدم سير المنهج، وفي هذا الفصل الدراسي، أصبح عدد القنوات التعليمية 24 قناة.

وأوضح أن أهم أولويات مجموعة العشرين، ضمان استمرارية التعليم في أوقات الأزمات، وأن التحدي الحقيقي في التعليم أن هناك احتياجات ومتغيرات مختلفة بناء على المجموعات التعليمية ، مضيفا أن الأمر الجيد بأن هذه الجائحة لم تكن في الفصل الدراسي الثاني من السنة الماضية فلقد كانت هناك بعض الأسابيع القليلة المتبقية لنهاية الفصل الدراسي.

وأشار إلى قضيتين قدمتهما مجموعة العشرينG20، الأولى متعلقة بجعل نظام التعليم دوليًا، والثاني متعلق بالتعليم المبكر للأطفال، وهناك تحول كامل للتعاطي مع تغيرات هذه الجائحة والأمر أصبح أكثر سهولة بسبب البنية التي تم إيجادها.