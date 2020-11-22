شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير وتعقيم 754 موقعاً في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 472 جولة رقابية، و 3 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والأسواق المركزية بالمنطقة للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والبرتوكولات والإجراءات الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الأمانة أن الجولات أسفرت عن قيد، 4 مخالفات تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد - 19"، ومخالفتان تكدس في الأسواق المركزية، وأنجزت غسل وتعقيم وتطهير 754 موقعاً، بمشاركة 457 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، باستخدام 147068 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، كما تم رفع 7383 طن من النفايات، وإزالة 4010 متر مكعب من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9413 فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.