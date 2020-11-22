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ترامب في فعالية كوكب الأرض: استثمرنا أكثر من 38 مليار دولار في مشروعات المياه
أكد أن الولايات المتحدة قطعت أشواطًا مذهلة في حماية البيئة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده استثمرت أكثر من 38 مليار دولار في البنية التحتية للمياه، بما في ذلك ملايين الدولارات لمنع تعرض الأطفال للرصاص في مياه الشرب.
وقال ترامب في كلمته أمام فعالية حماية كوكب الأرض المصاحبة لقمة العشرين في الرياض إنه “على مدى الأربع سنوات الماضية، قطعنا خطوات مذهلة لضمان أن تكون الولايات المتحدة من بين أنظف هواء وأنظف مياه على هذا الكوكب”.
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