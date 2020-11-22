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الملك سلمان يدعو لاستصلاح مليار هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول 2040
أكد أن الحفاظ على كوكب الأرض أولوية كبرى لدى السعودية
متابعات الخليج 365 - الرياض
جدد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن عمليات التعافي من جائحة كورونا يجب أن يُرافقها تهيئة الظروف التي تكفل إيجاد اقتصاد قوي وشامل ومتوازن ومستدام من خلال تمكين الإنسان والمحافظة على كوكب الأرض وتشكيل آفاق جديدة لاغتنام فرص القرن الـ21 للجميع.
الحفاظ على كوكب الأرض
وتعكس دعوة الملك سلمان لتبني منهجيات مستدامة وواقعية ومجدية التكلفة لتحقيق الأهداف المناخية الطموحة، إيمان الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين بهدف الحفاظ على كوكب الأرض والذي يشكل أولوية قصوى بالنسبة للمملكة.
وتشكل مبادرة المملكة للاقتصاد الدائري للكربون أساسًا شاملًا لإدارة الانبعاثات بهدف تخفيف حدة آثار التحديات المناخية؛ لجعل أنظمة الطاقة أنظف وأكثر استدامة وتعزيز أمن واستقرار أسواق الطاقة والوصول إليها.
البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون
ويهدف إطلاق المملكة لبرنامج وطني للاقتصاد الدائري للكربون إلى ترسيخ وتسريع الجهود الحالية لتحقيق الاستدامة بأسلوب شامل، ودعوة الملك سلمان الدول للمشاركة فيه يدفع باتجاه تحقيق أهداف التصدي للتغير المناخي.
وعلى مدى سنوات عملت المملكة على الكثير من المبادرات الرامية في الحفاظ على المناخ، وامتصاص الكربون من خلال الطبيعة، وهو ما دفعها للمناداة بهدف طموح يتمثل في الحفاظ على مليار هكتار من الأراضي المتدهورة واستصلاحها وإدارتها بنحو مستدام بحلول العام 2040.
وتعتبر المملكة من أهم الدول التي وضعت أهدافًا واضحة للاستفادة من الطاقة المتجددة، حيث تخطط لأن تكون طاقة الرياح والطاقة الشمسية الموّلد الأساسي لـ50% من الطاقة المستخدمة لإنتاج الكهرباء بحلول عام 2030.
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