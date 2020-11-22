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الحالات الحرجة تتراجع لـ785 والرياض تتصدر إصابات كورونا الجديدة
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (489) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (343371) حالة.
عدد الحالات النشطة
ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (6107) حالات من بينها (785) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.
وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (355258) حالة، توفي منهم (5780) حالة.
توزيع إصابات كورونا الجديدة
كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (224) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة كما يلي؛ الرياض 51، ينبع 21، مكة المكرمة 19، المدينة المنورة 17.
كما تم رصد عدة حالات كما في الجدول التالي:
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