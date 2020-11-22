الملك سلمان : لدينا خطط كبيرة لمصادر الطاقة المتجددة وبرنامج وطني للاقتصاد الدائري للكربون

2020-11-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن السعودية ستقوم بإطلاق البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون لترسيخ وتسريع الجهود الحالية لتحقيق الاستدامة بأسلوب شامل.

وقال خادم الحرمين في كلمته في افتتاح الفعالية المصاحبة الثانية لقمة العشرين حول الحفاظ على كوكب الأرض في إطار الاقتصاد الدائري للكربون : ندعو الدول الأخرى للعمل معنا لتحقيق أهداف هذا البرنامج المتمثلة في التصدي للتغير المناخي مع الاستمرار في تنمية الاقتصاد وزيادة رفاه الإنسان.

وأضاف الملك سلمان أنه في عام 2012م أطلقنا البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، حيث يعد ذلك ركنًا أساسيًا في جهود تقليل الانبعاثات ضمن مبدأ الاقتصاد الدائري للكربون يشمل ذلك المنشأة الأضخم في العالم لتنقية ثاني أكسيد الكربون التي أنشأتها شركة “سابك” بمقدار 500 ألف طن في السنة وكذلك خطة أرامكو السعودية للاستخراج المحسّن للنفط بمقدار 800 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في السنة.

وتابع الملك سلمان : لدينا خطط كبيرة لمصادر الطاقة المتجددة، ويشمل ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية اللتين ستمثلان ما نسبته 50% من الطاقة المستخدمة لإنتاج الكهرباء في المملكة بحلول عام 2030م.

وتابع الملك سلمان : إدراكًا من المملكة للدور المهم لعملية امتصاص الكربون من خلال الطبيعة، فقد نادينا بتبني هدف طموح يتمثل في الحفاظ على مليار هكتار من الأراضي المتدهورة واستصلاحها وإدارتها بنحو مستدام، وذلك بحلول عام 2040م.

