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منسوبو الخدمات الطبية بالقوات المسلحة يبتكرون آلة لارتداء القفازات دون لمسها
حصلوا على براءتي اختراع إحداهما بشأن نموذج أقنعة حماية الوجه
متابعات الخليج 365 - الرياض
حصل عدد من منسوبي الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة على شهادتي براءة اختراع عن النماذج الصناعية ( أقنعة حماية الوجه ) و ( آلة لارتداء القفازات دون لمسها ) والتي تمنحها الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
وتتمثل فكرة الاختراعات بحل بعض عقبات التعقيم وتقليل احتمالية انتشار العدوى من شخص لآخر حيث يتميز النموذج الصناعي الأول ( أقنعة حماية الوجه ) بأنها خفيفة الوزن ومصنوعة من أغشية ألياف صغيرة جدًا توفر الحماية ضد انتقال العدوى الفيروسية بما فيها فيروس كورونا الجديد.
وقد شارك فيه كل من اللواء الدكتور / ياسر بن حسن بابعير مدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالطائف، والعميد/ عبدالله بن علي الثمالي مدير مستشفى القوات المسلحة بالشمالية ضمن فريق بحثي من جامعة المجمعة.
ويتميز النموذج الصناعي الثاني ( آلة لارتداء القفازات دون لمسها ) بأنه يحل بعض عقبات التعقيم والثغرات في أماكن العمل وتسمح للمستخدم بارتداء القفازات دون لمسها لتقليل انتشار العدوى من مستخدم لآخر، وقد قام به كل من عبدالله بن محمد التميمي من كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران، وأسامة بن محمد الشهري من مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض.
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