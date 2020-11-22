كيفية تأمين حساب WhatsApp من القرصنة

2020-11-22

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

من السهل تحميل تطبيق WhatsApp المملوك لشركة فيسبوك، ولكن في حين أن عملية الإعداد سهلة إلا أنك قد تخاطر بتعرض حسابك للقرصنة إذا لم تكن حريصًا.

ولحسن الحظ، فإنه من السهل جدًا تمكين طبقة إضافية من الأمان على حسابك، بحسب موقع The Verge الإلكتروني، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

تأمين حساب WhatsApp من الاختراق

1- لا تشارك رمز WhatsApp المكون من ستة أرقام أبدًا مع أي شخص، لأنك بذلك تمنحه طريقًا شرعيًا لتسجيل الدخول إلى حسابك وبالتالي التسلل إلى معلوماتك.

2- يجب عليك إعداد رقم التعريف الشخصي PIN ليكون بمثابة حاجز لمنع أي شخص من تسجيل الدخول إلى حسابك.

3- افتح تطبيق WhatsApp واضغط على النقاط الثلاث في أعلى يمين الشاشة

ثم اضغط على الإعدادات Settings> الحساب Account واختر التحقق بخطوتين Two-step verification، ثم اضغط على تمكين Enable، واختر رقم التعريف الشخصي المكون من ستة أرقام، والصور التالية توضح لك الطريقة بالتفصيل.

4- الخطوة التالية ليست إلزامية، ولكنها تسمح لك باسترداد حسابك في حال نسيت رقم التعريف الشخصي، وذلك عن طريق إضافة عنوان بريد إلكتروني.

5- تعطيل النسخ الاحتياطي للمحادثات، حيث يستخدم التطبيق نظام التشفير End-to-end فى تشفير المحادثات، وهو أمر مهم لمنع التجسس والمراقبة، ولكن ما لا يدركه البعض أن النسخ الاحتياطي للمحادثات على خدمة Google Drive أو iCloud والتي تفيد في استرجاع المحادثات مجددًا غير مشفرة؛ لذلك من المهم تعطيل هذه الميزة في حال حرصك على عدم اختراق محادثاتك، وذلك من خلال ما يلي:

افتح تطبيق WhatsApp ثم اضغط على زر القائمة > الإعدادات Settings >

الدردشات Chats > النسخ الاحتياطي للدردشات Chat Backup > إجراء نسخ احتياطي Backup to Google Drive > ثم حدد خيار ابدأ Never.

أما بالنسبة لأجهزة الآيفون، فانتقل الإعدادات Settings ثم الدردشات Chats.

ثم النسخ الاحتياطي للدردشة Chat Backup، ثم اضغط على Auto Backu، وحدد من القائمة Off.

