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2020-11-22 إثبات العنوان الوطني عبر تطبيق البريد السعودي في 4 خطوات متابعات الخليج 365 - الرياض جدد البريد السعودي التذكير بطريقة طباعة إثبات العنوان الوطني عبر تطبيق البريد السعودي. وأوضح البريد السعودي أن خطوات إثبات العنوان الوطني هي : تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي ثم العناوين.

بعد ذلك يجب اختيار العنوان المرغوب طباعة إثباته.

الضغط على قائمة الخدمات ثم اختيار “إثبات العنوان”.

بعدها ستظهر وثيقة إثبات العنوان لتحميلها من أجل الطباعة.



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