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شكرا لقرائتكم آل الشيخ: السعودية تقدمت 16 مؤشرًا ولدينا مشاريع جديدة للتعلم عن بعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
آل الشيخ: السعودية تقدمت 16 مؤشرًا ولدينا مشاريع جديدة للتعلم عن بعد
أكد أن اقتصاديات التعليم التي ستتغير بعد أزمة كورونا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن تجربة التعليم عن بعد في السعودية شهدت تقدمًا في 16 مؤشرًا للتنافسية العالمية، كاشفًا عن وجود خطط لمشروعات جديدة في مجال الدراسة عن بعد.
وقال الوزير آل الشيخ في جلسة حوارية على هامش قمة العشرين اليوم في الرياض إن المملكة أغلقت المدارس أثناء أزمة كورونا؛ لأن أولويتها سلامة الإنسان.
وكشف آل الشيخ أن مساحة السعودية الشاسعة فرضت استخدام أكثر من طريقة لاستمرار التعليم دون توقف بعد تعليق الدراسة منذ العام الماضي.
وتابع وزير التعليم شكل التعليم ومفهومه تغيّر الآن، وهذا سوف يؤثر بطبيعة الحال على اقتصاديات التعليم التي ستتغير بعد أزمة كورونا.
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