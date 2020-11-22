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وزير التعليم : أجرينا مراجعات لمناهجنا لضمان خلوها من أفكار التطرف
منصة مدرستي ساعدت 6 ملايين طالب على استكمال الدراسة عن بعد
متابعات الخليج 365- الرياض
أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن المملكة قامت بمراجعة المناهج الدراسية لضمان خلوها من الأفكار المتطرفة مشيرًا إلى أن منصة مدرستي أتاحت لـ6 ملايين طالب استكمال الدراسة عن بُعد، بعد انتشار جائحة كورونا.
وقال وزير التعليم في جلسة نقاشية اليوم على هامش قمة العشرين في الرياض تحت عنوان استمرارية التعليم في أوقات الأزمات، إنه خلال أسابيع قليلة من انتشار جائحة كورونا استطاعت المملكة تهيئة البنية الإلكترونية للتعليم عن بعد موضحًا أن المملكة تقدمت في 16 مؤشرًا عالميًا بعد تجربة التعليم عن بُعد.
وكشف آل الشيخ أن تعليم الأطفال كان تحديًا واجهه العالم أثناء أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن المملكة لم تواجه مشكلة في استمرار الجامعات بالتعليم أثناء الأزمة.
وحول تعليق الدراسة مع بداية الأزمة وحتى اليوم قال آل الشيخ : قررنا إقفال المدارس أثناء كورونا؛ لأن أولويتنا كانت سلامة الإنسان مشيرًا إلى أن مجموعة العشرين ناقشت استمرار التعليم أثناء الأزمات والكوارث.
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