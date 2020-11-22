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2020-11-22 تقني تبوك يفتح باب القبول في برامج الدبلوم للفصل التدريبي الثاني متابعات الخليج 365 - واس أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك عن موعد فتح القبول والتسجيل للراغبين بالالتحاق ببرامج الدبلوم للفصل التدريبي الثاني للعام 1442هـ في المنشآت التدريبية من كليات تقنية ومعاهد صناعية ثانوية, ابتداءً من اليوم ويستمر حتى الـ 16 من شهر ربيع الآخر.

ودعا مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بتبوك المهندس فهد بن دخيل الله المطيري الراغبين بالتسجيل بزيارة الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبر بوابة القبول والتسجيل الموحد “قبولي”, وتحري الدقة أثناء تعبئة البيانات ولمعرفة المزيد من المعلومات والشروط والمزايا، الدخول على الرابط.



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