بدء القبول في كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض

2020-11-22

متابعات الخليج 365 - واس

أعلنت كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض عن بدء القبول على برامج الدبلوم الصباحي للفصل التدريبي الثاني للعام التدريبي 1442 هـ، وذلك في تخصصات ( تقنية الشبكات وإدارة أنظمة الشبكات والبرمجيات وتقنية الاتصالات، إضافة إلى تخصص التطبيقات المكتبية لفئة الصم) وللدبلوم المسائي في تخصص (تقنية الشبكات), ابتداءً من اليوم ويستمر حتى الـ 16 من شهر ربيع الآخر.

ودعا وكيل الكلية لشئون المتدربين إبراهيم بن عبدالله الحناكي الراغبين في القبول إلى تحري الدقة أثناء تعبئة البيانات ولمعرفة المزيد من المعلومات والشروط والمزايا، الدخول على الرابط: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate .