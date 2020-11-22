- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم المسند: عاصفة استوائية نشطة تضرب الصومال تؤثر على أجواء السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
المسند: عاصفة استوائية نشطة تضرب الصومال تؤثر على أجواء السعودية
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم الأحد، أن تتأثر أجواء المملكة بالعاصفة الاستوائية النشطة التي تضرب الصومال.
وقال المسند، في تغريدة عبر “تويتر”: عاصفة نشطة وبسرعة دوران تبلغ نحو 93كم/ساعة تتحرك غرباً باتجاه سواحل الصومال ومن ثم جنوب خليج عدن.
وأضاف: “ربما تجلب معها كتلة هوائية علوية مفعمة بالرطوبة متوقع أن تدفعها ناحية أجواء السعودية عبر البوابة الجنوبية الغربية؛ لتكون وقوداً للحالة المطرية 4 نهاية الأسبوع والله أعلم.
وتوقع المسند، وجود استقرار جوي عام قد يمتد حتى يوم الأربعاء، ويعقبه حالة مطرية رابعة في هذا الموسم.
وأوضح الدكتور عبدالله المسند، أنه قد تبدأ الحالة يوم الخميس وتستمر لبضعة أيام، متوقعًا أن تنشط الرياح الشمالية اليوم في مجال المنطقة الشرقية.
وأشار إلى أنه لا زالت الكتلة الهوائية الباردة نسبياً تؤثر على شمالي المملكة وتزحف جنوباً لتخفض درجة الحرارة بشكل ملحوظ حتى يوم الخميس؛ حيث متوقع أن يكون لها ارتداد وتقلص مؤقت، كما كشف عن درجة الحرارة الصغرى المسجلة فجر اليوم لـ28 محطة في المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر المسند: عاصفة استوائية نشطة تضرب الصومال تؤثر على أجواء السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.