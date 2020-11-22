شكرا لقرائتكم خبر عن حادث اصطدام بنخلة يودي بحياة طفل في السادسة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أدى حادث انحراف سيارة واصطدامها بنخلة في مكة بحياة طفل يبلغ السادسة من عمره، في حين نتج عن الحادث إصابات متفرقة لبقية أفراد أسرته المرافقين.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان لـ«الخليج 365» أن غرفة عمليات الهيئة تلقت بلاغا نحو الساعة العاشرة والنصف من مساء أمس (السبت) من العمليات الموحده يفيد بوجود حادث تصادم في حي الشرائع بمكة أمام مدينة التدريب، وبه عدد من الإصابات وقد تم توجية 4 فرق إسعافية للموقع، حيث تبين عند وصولهم وجود 6 إصابات، اثنتان منها خطيرة والأخرى متوسطة الخطورة، وقد تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين فورا وجرى نقلهم إلى مستشفى النور التخصصي، ومستشفى الملك فيصل.

وعلى الصعيد ذاته، أفادت مصادر أخرى لـ«الخليج 365» أن أحد المصابين وطفل في السادسة من عمره قد فارق الحياة بعد وصوله إلى المستشفى.