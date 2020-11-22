، خادم الحرمين: نعمل على تطوير أضخم منشأة للهيدروجين الأخضر في "نيوم" ،

محمد بن مسعود - الدمام - الملك أكد في كلمة له أن الحفاظ على كوكب الأرض يعتبر ذا أهمية قصوى

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، أن الحفاظ على كوكب الأرض يعتبر ذا أهمية قصوى، كاشفاً عن العمل على تطوير أضخم منشأة للهيدروجين الأخضر في منطقة "نيوم"، قائلاً: "لدينا العديد من المبادرات المعنية بالتقاط الكربون وتحويله إلى مواد خام ذات قيمة".

وأضاف -حفظه الله- في كلمة له في الفعالية المصاحبة الثانية حول الحفاظ على الأرض: في ظل زيادة الانبعاثات الناتجة عن النمو الاقتصادي والسكاني، علينا أن نكون رواداً في تبني منهجيات مستدامة وواقعية ومجدية التكلفة لتحقيق الأهداف المناخية الطموحة.

وتابع الملك: في عام 2012م أطلقنا البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة، حيث يعد ذلك ركناً أساسياً في جهود تقليل الانبعاثات ضمن مبدأ الاقتصاد الدائري للكربون ويشمل ذلك المنشأة الأضخم في العالم لتنقية ثاني أكسيد الكربون التي أنشأتها شركة "سابك" بمقدار 500 ألف طن في السنة وكذلك خطة أرامكو السعودية للاستخراج المحسّن للنفط بمقدار 800 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في السنة.

وتابع: لدينا خطط كبيرة لمصادر الطاقة المتجددة، ويشمل ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية اللتين ستمثلان ما نسبته 50% من الطاقة المستخدمة لإنتاج الكهرباء في المملكة بحلول عام 2030م.