3 أشياء يقدمها تأمين الأخطار المهنية للمصابين بإصابة عمل

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 3 أشياء يوفرها تأمين الأخطار المهنية للمصابين بإصابة عمل. أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 3 أشياء يوفرها تأمين الأخطار المهنية للمصابين بإصابة عمل. ويقدم تأمين الأخطار المهنية للمصابين بإصابة عمل عناية طبية، وبدلات يومية لفترة الإجازة المرضية. كما يوفر التأمين للعامل المصاب تعويضات نقدية في حال نتج عن الإصابة عجز مستديم.

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