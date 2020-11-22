شكرا لمتابعة خبر عن "البريد" يعلن عن خدمة جديدة لإثبات العنوان الوطني إلكترونياً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت مؤسسة البريد اليوم الأحد عن خدمة إلكترونية جديدة للمواطنين تمكنهم من إثبات العنوان الوطني . كشفت مؤسسة البريد اليوم الأحد عن خدمة إلكترونية جديدة للمواطنين تمكنهم من إثبات العنوان الوطني . وأكد "البريد " أنه يمكن الحصول على إثبات العنوان الوطني بعد الدخول على تطبيق البريد على الرابط التالي من هنـــا . وإتباع هذه الخطوات : 1- التسجيل والدخول إلى حسابك ثم العناوين . 2- اختيار العنوان الذي ترغب بطباعة إثباته . 3- الضغط على قائمة الخدمات ثم اختيار "إثبات عنوان " . 4- ستظهر وثيقة إثبات العنوان ، وقم بالتحميل للطباعة .

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