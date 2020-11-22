شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الخثلان» يوضح حكم أن يقول الإنسان لغيره «فداك أبي وأمي» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح أستاذ الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، اليوم الأحد، حكم أن يقول الإنسان لغيره «فداك أبي وأمي».

وقال الشيخ سعد الخثلان، أن هذه المسألة محل خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من كره ذلك فيكره للإنسان أن يقول لغيره "فداك أبي وأمي"، بينما قال جمهور العلماء أنه يجوز ذلك لأنه ليس فيه حقيقة الفداء وإنما هو مجرد كلام وألطاف وإعلام لمحبته له ومنزلته عنده.